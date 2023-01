Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Carvalho fez cueca épica e quem o conhece garante: «Pode jogar quase como líbero» Pedro Machado, treinador de guarda-redes do Alverca, diz que o guardião do Sp. Braga tem muita qualidade com os pés