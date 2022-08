João Novais é assunto encerrado: deixa Sp. Braga e ruma ao Médio Oriente

João Novais é caso encerrado em Braga. O médio português, de 29 anos, vai prosseguir a carreira no Médio Oriente, concretamente no Al Bataeh, clube dos Emirados Árabes Unidos onde estão caras conhecidas como Artur Jorge (filho do treinador do Sp. Braga) ou Lourency, antigo extremo do Gil Vicente.Novais estava a entrar no último ano de contrato, pelo que acertou a rescisão do vínculo com os guerreiros para assinar em definitivo pelo conjunto dos Emirados Árabes Unidos. O jogador chegou ao Minho em 2018/19, sendo que na temporada passada esteve emprestado aos turcos do Alanyaspor, tendo feito 3 golos e 8 assistências.