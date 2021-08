João Novais já está a caminho da Turquia, na companhia do empresário Miguel Pinho, para formalizar o ingresso no Alanyaspor, por empréstimo do Sp. Braga, tal como Record avançou ontem na edição online.





O acordo é válido por um ano, com opção de compra de 2 milhões de euros, sendo que o Alanyaspor paga 250 mil euros ao Sp. Braga de taxa de empréstimo.