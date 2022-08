João Novais já está a caminho do Médio Oriente e rende 200 mil euros ao Sp. Braga

João Novais já assinou contrato com o Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos. O acordo é válido por uma temporada e o médio viaja hoje para o Médio Oriente, sendo que rende ao Sp. Braga 200 mil euros, ele que estava a entrar no último ano de contrato com o clube arsenalista.O jogador português não contava para os guerreiros, sendo que estava a trabalhar em Portugal há já largas semanas, depois de terminado o empréstimo aos turcos do Alanyaspor.