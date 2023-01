Joe Mendes apresenta-se: «Gosto de atacar e considero-me um lateral muito ofensivo»

Joe Mendes foi apresentado como reforço do Sp. Braga este sábado e, nas primeiras declarações aos meios do clube, fez questão de apresentar-se. Assumindo estar muito feliz por assinar por um "grande clube", o lateral-direito sueco prometeu dar o máximo.





"Estou muito feliz por estar aqui e fazer parte do plantel. O SC Braga é uma grande equipa e vou dar máximo de mim por este Clube. Estou preparado"."O SC Braga aposta e ajuda na evolução de muitos jogadores. Quero ser melhor jogador e é por isso que estou aqui. O Clube quer apostar em mim"."O campeonato aqui é melhor do que o sueco. Portugal tem uma liga com jogadores de muita qualidade, rápidos e muito bons tecnicamente. A nível físico, acho que a liga sueca é mais complicada. Essas são as grandes diferenças entre as duas ligas"."Sou um jogador rápido, que gosta de situações de um contra um. Dentro de campo gosto de atacar e considero-me um lateral muito ofensivo".