Joe Mendes muito acarinhado após o golo ao Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo de ontem ficará para sempre na memória de Joe Mendes. Chegado ao Sp. Braga no mercado de inverno, o jovem sueco estreou-se a marcar com a camisola dos minhotos e foi muito saudado pelos colegas de equipa. André Horta, de resto, fez questão de fazer uma vénia ao colega a partir do banco quando esteve se dirigia para o seu meio-campo defensivo.

No final, Artur Jorge deixou elogios ao lateral-direito. " Temos tido o cuidado de fazer com que ele esteja cada vez mais integrado. Ele teve uma entrada muito alegre e acrescentou essa vivacidade à equipa", referiu o técnico.