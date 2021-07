Jogadores do Sp. Braga vacinados

Os jogadores da equipa principal do Sporting de Braga foram este sábado vacinados contra a covid-19, informou este sábado o clube minhoto.

A vacinação do plantel e 'staff' do Sp. Braga decorreu no Altice Fórum, em Braga, após o jogo particular deste sábado de manhã diante do Moreirense (vitória por 4-0), realizado em Fão.

O Sp. Braga parte para estágio, na segunda-feira, para o Algarve, onde vai defrontar o Estrela de Amadora, o Farense e o Portimonense.