Jogo com o Benfica valeu mais de cinco mil euros de multa

Mão pesada do Conselho de Disciplina da FPF para o Sp. Braga. Os minhotos forma punidos com um total de 5.574 euros de multa por comportamento incorreto do público no jogo com o Benfica e que terminou com uma vitória da equipa de Artur Jorge, por 3-0, na última sexta-feira.A maior fatia desta multa (4.880 euros) foi por uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, tendo sido assinaladas no relatório do jogo pelo delegado a Liga um total de onze infrações relativas a esta matéria. Os restantes 694 euros são por insultos dos adeptos identificados como sendo do Sp. Braga ao adversário.