Jogo do Sp. Braga teve 'pico' de audiência de 1,5 milhões e até superou duelo do Sporting

A transmissão do jogo entre Sp. Braga e Estrela Vermelha, da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, deu um share de 25% à SIC, com um pico durante a transmissão de 1,540 milhões de espectadores em simultâneo. Curioso é que o pico de audiência do jogo que a TVI transmitiu esta semana, o do Sporting em Amesterdão, frente ao Ajax e para fechar a fase de grupos daa Liga dos Campeões, também em sinal aberto, foi de 1,496 milhões de espectadores. Ou seja, o jogo do Sp. Braga ainda despertou um pouco mais de interesse do que o do Sporting.