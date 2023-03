Jogo parou seis minutos para Soares Dias ver lance polémico

Artur Soares Dias protagonizou um momento inesperado. Aos 36’, assinalou penálti para o Vizela e no mesmo instante levantou o braço, marcando fora-de-jogo (bastante claro) a Osmajic durante a jogada, por indicação do assistente. O juiz aguardou uns instantes pela avaliação do VAR, foi chamado ao ecrã para ver as imagens e por lá ficou durante algum tempo a ver as repetições sobre o potencial penálti. O jogo esteve seis minutos parado, aparentemente, porque o VAR não se teria apercebido do fora-de-jogo, segundo informações recolhidas. O fora-de-jogo foi confirmado e ambas as equipas pediram explicações.