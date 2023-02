Jornalista italiano perguntou a Artur Jorge pela... investigação ao Benfica

A conferência de imprensa do Sp. Braga, no Estádio Artemio Franchi, terminou com uma questão colocada por um jornalista italiano ao treinador Artur Jorge, sobre... a investigação ao Benfica.Em causa a investigação do Ministério Público, na qual o Benfica está sob suspeita de corrupção, com o MP a acreditar que os encarnados 'compraram', em 2017/18, um penálti a Alfa Semedo, então ao serviço do Moreirense.A resposta de Artur Jorge foi curta: "Não me compete a mim falar de clubes adversários. A preocupação é este jogo. Mas a questão em si responde por isso, não é nada que acrescente ao nosso campeonato."