Jovem guarda-redes deixa FC Porto e assina pelo Sp. Braga

Gonçalo Machado, guarda-redes de 19 anos, assinou pelo Sp. Braga até 2025 e é reforço da equipa B, orientada por Custódio e que se prepara para o arranque da Liga 3. O jogador pertencia aos quadros do FC Porto, tendo na última época feito 11 jogos na equipa sub-19."É um grande orgulho estar no Sp. Braga. É uma nova etapa, muito desafiante e espero ajudar a equipa. Vir para o Sp. Braga foi a melhor decisão que tomei e estou muito feliz por estar aqui", começou por dizer, aos meios do clube."O Sp. Braga tem feito um grande trabalho e a Cidade Desportiva é prova disso. Os jogadores cada vez mais chegam à equipa A e têm sucesso. Esse foi, sem dúvida, um grande motivo para estar aqui e espero ser mais um jogador que consiga chegar à equipa A e que escreva o nome na história do Sp. Braga", acrescentou Gonçalo Machado."O Sp. Braga é um grande clube. É um clube formador que tem uma aposta clara na formação. Dá-nos as melhores condições e ajuda-nos a dar seguimento ao nosso processo evolutivo e a tentarmos alcançar o nosso objetivo de chegar à equipa A e triunfar", apontou ainda, antes de explicar as suas características enquanto guarda-redes."Sou um guarda-redes destemido, que dá tudo pela equipa, que deixa tudo em campo e vou lutar com todas as minhas forças pelo Sp. Braga. Vou dar o máximo pelo clube com muito trabalho diário e espero que os adeptos estejam presentes para nos apoiarem. Que haja uma boa união entre equipa e adeptos para conseguirmos atingir os objetivos do Sp. Braga", frisou Gonçalo Machado.