Jovens do Sp. Braga em lista de espera

O jogo com o Moitense, no próximo domingo, para a Taça de Portugal, servirá para mais estreias no Sp. Braga, sendo certo que Tiago Sá ocupará a baliza pela primeira vez esta temporada, mas há ainda um grupo de vários jovens que têm alinhado na equipa B, na Liga 3, e que podem agora ter a sua oportunidade. É o caso, por exemplo, de Gorby Baptiste, Hernâni Infande, Rodrigo Gomes e Guilherme Soares, só para citar os que têm mais hipóteses de receber o prémio.





Refira-se que Carlos Carvalhal já ‘espremeu’ quase todo o plantel nesta primeira fase da época, ao ponto de ter utilizado 28 jogadores até ao momento, entre eles Tiago Esgaio, Fransérgio, João Novais, Rui Fonte e João Novais, quinteto que já não faz parte do grupo de trabalho.