Kodisang chamado pela primeira vez à seleção principal da África do Sul

Kodisang, médio de 21 anos que milita na equipa B do Sp. Braga, foi chamado pela primeira vez à seleção principal de África do Sul. O jogador acaba por subir de patamar, depois de ter estado em bom plano na campanha dos 'bafana-bafana' do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio.





Kodisang integra a lista de 31 jogadores constituída pelo selecionador Hugo Broos tendo em vista os jogos de qualificação para o Mundial de 2022, diante do Zimbabué (3 de setembro, fora de portas) e Gana (dia 6, em Joanesburgo).Luther Singh, que recentemente se transferiu do Sp. Braga para o Copenhaga, também integra a convocatória, assim como Sithole, do Belenenses SAD.