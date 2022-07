Lainez chega a Braga com ambição: «Quero estar no Mundial e espero conseguir esse objetivo aqui»

Diego Lainez já falou como reforço do Sp. Braga, depois de ter sido apresentado ao intervalo no jogo deste noite, frente ao Celta de Vigo que os minhotos venceram por 2-1. O jogador chega por empréstimo do Betis, com opção de compra de 7 milhões de euros."Estou muito feliz por chegar a uma equipa que tem os objetivos bem definidos. Estou entusiasmado por estar no Sp. Braga. Era algo que queria há muito tempo e estou feliz porque estou onde quero estar. Um clube ambicioso como é o Sp. Braga e que te apresenta os objetivos de forma tão clara e a forma como trabalha deixou-me logo encantado e a verdade é que me identifiquei logo com o clube. Senti-me refletido nas próprias ambições do clube e isso foi fundamental na decisão de escolher o Sp. Braga", disse o mexicano de 22 anos."Já jogaram mexicanos no futebol português e saíram-se bem. É motivante para mim entrar nessa lista de jogadores mexicanos que jogaram aqui. Estou muito feliz e vou dar tudo porque foi com esse objetivo que vim para cá. Estamos em ano de Mundial e é um ano muito importante para mim e para o meu país. Quero estar no Mundial e espero conseguir esse objetivo como jogador do Sp. Braga", registou ainda o extremo, assumindo-se como um "jogador muito atrevido"."Não tenho medo de encarar os adversários e fazer coisas diferentes. Sou também um jogador muito apaixonado que se entrega totalmente à equipa, que é para mim o mais importante e neste momento só penso nisso e vou dar tudo pela equipa.""Nos últimos anos o Sp. Braga progrediu muito e isso reflete-se na caminhada que fizeram na Liga Europa na época passada em que se viu o que é capaz de fazer este clube eu quero contribuir para o seu crescimento. Os objetivos estão muito claros no clube. Queremos estar na luta pelos primeiros lugares, lutar por títulos e nas competições europeias ir o mais longe possível. Esta equipa já demonstrou ao longo da sua história aquilo que é capaz de fazer. Podemos conseguir algo inesquecível este ano e esse é um objetivo claro", concluiu Diego Lainez.