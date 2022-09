Lainez dá tudo pelo Qatar: «A mudança foi muito importante»

Diego Lainez já está na seleção do México, que prepara duelos particulares com o Peru e a Colômbia nos Estados Unidos. Em Los Angeles, onde a equipa está instalada, o jogador do Sp. Braga, de 22 anos, falou à comunicação social e focou a importância da vinda para o Minho no sentido da sua inclusão na lista final dos tricolores para o Mundial do Qatar.

"Fiz uma mudança, para uma liga importante, para uma nova equipa. Estou motivado para estar no Mundial e trabalho para isso. Tenho de continuar assim, a fazer bem as coisas, para continuar na seleção. A mudança [para o Sp. Braga] foi muito importante, foi uma boa mudança. Estou na luta em busca de um lugar no Qatar", disse o extremo do Sp. Braga, reforço para esta temporada por empréstimo dos espanhóis do Betis. Tem um golo e duas assistências pelo Sp. Braga, em 184 minutos de competição distribuídos por seis jogos.