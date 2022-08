Lainez liderou festejos

A noite de ontem ficará para sempre na memória de Diego Lainez, extremo que fez a estreia pelo Sp. Braga.

O esforço de todo o plantel em contribuir para a adaptação do mexicano ficou bem patente no final do jogo, já que Lainez foi ‘empurrado’ por alguns colegas de equipa para a frente da comitiva no habitual momento de comunhão com os adeptos. No fim do jogo, de resto, Artur Jorge assumiu que o jovem vai ser muito importante no plantel. Do outro lado, Youssouf Zaydou, Pelé, Théo Fonseca e Gustavo Sá fizeram a estreia por uma equipa do Famalicão que não contou com o lesionado Aguirregabiria.