Lateral de 16 anos integrado nos trabalhos do Sp. Braga

Com o central Diogo Fonseca, que até já foi convocado, ainda integrado no grupo, Artur Jorge chamou mais jovens para os trabalhos da equipa principal, aproveitando a pausa da Liga para premiar alguns valores da formação. É o caso de Edgar Mota, lateral de 16 anos dos sub-17. Também Soumaré, médio senegalês de 20 anos dos sub-23 e ainda Rodrigo Macedo, avançado de 19 anos que até já se estreou pelos seniores esta época no jogo da Taça da Liga, frente ao P. Ferreira.