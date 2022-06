Léo Pereira na lista de possíveis alvos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Léo Pereira só faz parte de uma lista de possíveis alvos para o caso de sair um central neste defeso, tal como acontece com o francês Sikou Niakaté.

Léo Pereira, central brasileiro de 26 anos do Flamengo, foi ontem colocado na órbita do Sp. Braga, mas não é verdade que os arsenalistas tenham feito qualquer proposta para receber o jogador por empréstimo com opção de compra.