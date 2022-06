Leonardo Buta assinou contrato de cinco temporadas com a Udinese

Leonardo Buta, apurou Record, já assinou um contrato válido por cinco temporadas com a Udinese, da Serie A, depois de ter realizado os indispensáveis exames médicos.O jovem, de 19 anos, fez cinco jogos pela equipa principal do Sp. Braga na época finda e tinha mais um ano de contrato com os arsenalistas. Os valores da transferência ainda não são conhecidos, mas é certo que Buta garante à administração dos minhotos o primeiro encaixe do defeso.