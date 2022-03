Leonardo Buta: «O objetivo é representar a Seleção A no futuro»

Os campeonatos pararam mas Leonardo Buta não e o jovem lateral-esquerdo do Sp. Braga viveu um momento importante na sua curta carreira, ao ter-se estreado com um golo na Seleção Nacional sub-20. Foi no último domingo, diante num particular com França, com Buta a ter marcado o golo que valeu o empate (1-1)."Acima de tudo o importante era desfrutar do jogo, aproveitar a oportunidade para crescer e evoluir. Felizmente correu muito bem. É um sentimento de enorme satisfação voltar a representar Seleção", afirmou Buta, de 19 anos aos canais do Sp. Braga, ele que já era internacional sub-17 e sub-18."O objetivo passa por representar a Seleção A no futuro. Para que isso tenho que continuar a trabalhar arduamente e continuar a exigir o melhor de mim para lá chegar", apontou. "Certamente que regresso ao clube com uma motivação extra e mais vontade de trabalhar para que as coisas possam continuar num bom caminho", acrescentou Buta.A época de Buta começou com um revés, com uma lesão que atrasou o seu processo de crescimento na equipa A do Sp. Braga, depois da pré-temporada às ordens de Carvalhal. "Eu aspirava fazer um início de época forte, mas fui obrigado a parar por conta da lesão. Foram meses complicados, mas fui forte mentalmente para poder ultrapassar essa barreira e voltar a fazer o que mais gosto", frisou."O apoio do clube foi fundamental. Todas as pessoas envolvidas foram incansáveis no que toca ao apoio e ao trabalho diário para que eu regressasse nas melhores condições físicas e estivesse preparado para dar uma boa resposta", anotou.Depois de debelar a lesão, regressou à competição pela porta da equipa B, na Liga 3. Em fevereiro foi lançado na equipa A por Carlos Carvalhal e tornou a ser utilizado em mais quatro desafios.