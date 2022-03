Leonardo Jardim revisita o passado: «O Sp. Braga levou-me para outro patamar»

Impacto do Sp. Braga na carreira: "Foi fundamental ter passado pelo Sp. Braga, antes passei por clubes de divisões inferiores, na primeira tinha estado no Beira-Mar. O Sp. Braga levou-me para outro patamar. Foi importante a experiência que tive cá."

Leonardo Jardim está em Braga e visitou o Estádio Municipal na véspera do encontro entre Sp. Braga e Monaco, dois clubes que lhe são muito especiais. O treinador madeirense prestou declarações ao canal dos arsenalistas, onde revisitou o passado e comentou o que poderá ser a eliminatória entre os minhotos e os monegascos."É sempre uma alegria cá estar, o Sp. Braga faz parte do meu percurso como treinador, foi a primeira equipa que treinei a um nível mais profissional, vim para outro nível quando vim para o Sp. Braga. Sinto-me em casa quando estou em Braga.": "É um jogo que me faz relembrar os anos de Braga e os de Monaco. Trabalhei 6 anos no Monaco e vivo no Monaco. Vai ser extremamente equilibrado, ainda que o Monaco não esteja a fazer um campeonato dentro dos seus objetivos. É uma equipa com qualidade, com dois avançados de grande qualidade, laterais muito ofensivos, dois médios com capacidade de pressão.""O Sp. Braga está cheio de talento e de jovens, com 3 ou 4 mais antigos que sempre acompanhei. Tem o Horta, de quem gosto muito. Vai ser um jogo muito equilibrado e o Braga pode tirar partido do fator casa e se conseguir vantagem será mais fácil para se qualificar.""O Sp. Braga tem uma cultura formadora e o Monaco também, ainda que em diferentes prismas. O Sp. Braga tem jogadores que passam pela academia e singram a nível sénior. O Monaco contrata jogadores de 18 ou 19 anos mais perto de entrar na equipa A ou B para depois lançá-los."