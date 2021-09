Lesão de Abel Ruiz é apenas traumática

Abel Ruiz saiu lesionado do encontro com o Tondela, na noite desta segunda-feira, mas o problema no joelho esquerdo que originou a sua saída é apenas traumático, algo que Carlos Carvalhal já tinha antecipado na conferência de imprensa depois do jogo.





"Não me pareceu grave, deve ser algum traumatismo no joelho", afirmou. Esse cenário confirma-se, pelo que tudo indica que Abel Ruiz estará disponível para o encontro da próxima jornada, este domingo, em que o Sp. Braga irá enfrentar o Santa Clara nos Açores.Recorde-se que o jogador espanhol foi substituído aos 52' pelo compatriota Mario González, na sequência de um choque com o central do Tondela Modibo Sagnan, que até fez questão de se aproximar de Abel Ruiz para lhe dar um abraço de conforto, como que pedindo desculpa.