Lesão muscular afasta Tormena do jogo com o Midtjylland

Carlos Carvalhal não vai poder contar com o central Tormena para o encontro desta quinta-feira, diante do Midtjylland, referente à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. O brasileiro contraiu um problema muscular e não participou no treino matinal de hoje.





Tormena, note-se, foi utilizado na partida dos Açores, frente ao Santa Clara, ao ter sido lançado na reta final do encontro. O jogo com o Midtjylland começa às 20 horas desta quinta-feira, com arbitragem da francesa Stéphanie Frappart.