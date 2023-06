Leuven não exerce opção de compra por Mario González

All the best for the future @OHLeuven !

See you ?? pic.twitter.com/JmGJuA28UE — Mario González Gutiérrez (@MarieteG) June 1, 2023

O Leuven, clube que terminou a liga belga no 10º lugar, portanto abaixo dos lugares de playoff para a Liga Conferência, não exerceu a opção de compra por Mario González, que não era obrigatória e estava fixada nos 2,75 milhões de euros. O avançado espanhol fez uma boa primeira metade de época nos belgas, com 13 golos, mas desde o Natal só marcou dois. Já se despediu do Leuven nas redes sociais e tem contrato com o Sp. Braga até 2025, pelo que será um dossiê a rever neste defeso."Tristemente, é o dia de dizer-vos adeus. Não conseguimos o objetivo de alcançar o playoff, o que me deixa profundamente triste e dececionado. Devia ter sido uma obrigação em vez de um sonho. Deixo o mais sincero agradecimento a todos os meus colegas de equipa, a todos os funcionários do OH Leuven, grandes profissionais que trabalham em segundo plano e fazem com que o clube funcione sem problemas. Por fim, obrigado a todos os adeptos. Senti o vosso caloroso apoio desde o primeiro dia e nunca esquecerei os bons momentos vividos. Apoiarei sempre a família OH Leuven", escreveu Mario González nas redes sociais.