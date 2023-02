Libertados os adeptos da Fiorentina detidos em Braga

Seis adeptos da Fiorentina detidos nos desacatos que ocorreram antes do jogo da Conference League, de quinta-feira, com o Sp. Braga, foram ontem libertados. Segundo noticiou o 'Jornal de Notícias', o Tribunal Judicial de Guimarães marcou o julgamento sumário do grupo para dia 23, porém, com a sua libertação, os cidadãos italianos poderão voltar ao seu país.Dos detidos, quatro ficaram feridos nos incidente pré-jogo, que feriram ainda dois polícias de forma ligeira.