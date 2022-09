Liga Europa: receção do Sp. Braga ao Saint-Gilloise será transmitida, afinal, na SIC Radical

O Sp. Braga vai receber os belgas do Union Saint-Gilloise na próxima quinta-feira, na 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, em partida agendada para as 20 horas. No plano teórico, o jogo seria transmitido em direto na SIC, detentora dos direitos da Liga Europa, no entanto o encontro vai ser emitido na SIC Radical, outro canal do grupo.Esta mudança estará relacionada, segundo informações recolhidas, com os 30 anos da SIC e a grelha prevista para assinalar o aniversário da estação que já foi de Carnaxide e está, atualmente, instalada em Paço de Arcos.Recorde-se que na temporada passada, nomeadamente em novembro, o jogo do Sp. Braga com o Ludogorets, também da fase de grupos da Liga Europa, foi desviado da SIC para a SIC Radical, mas na altura devido à comunicação que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, faria ao país à hora do jogo (20 horas) e na sequência do chumbo do Orçamento do Estado para 2022.