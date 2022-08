Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Liga Europa: Sp. Braga fica no Pote 1 da fase de grupos e garante já perto de 7 milhões de euros Pequena parte do encaixe financeiro ainda pendente do desfecho dos playoffs da Champions e Liga Europa





• Foto: Luís Vieira/Movephoto