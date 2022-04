Liga Europa: Sp. Braga já amealhou 13 milhões de euros e pisca o olho a mais 2,8

O Sp. Braga já amealhou pouco mais de 13,062 milhões de euros com a sua participação europeia em 2021/22 e, hoje, pode ver o encaixe financeiro dilatar substancialmente. Isto porque em caso de apuramento para as meias-finais da Liga Europa, os guerreiros vão receber mais 2,8 milhões de euros, o que aumentará o bolo total para os 15,862 milhões de euros.Valores somados pelo Sp. Braga na Liga Europa 2021/22:- Entrada na fase de grupos:- Coeficiente UEFA a 10 anos:- Resultados na fase de grupos (três vitórias e um empate):(0,63 por cada vitória e 0,21 pelo empate)- Fatia das verbas não distribuídas com os empates:- 2.º lugar final no grupo:- acesso ao playoff:- acesso aos oitavos-de-final:- acesso aos quartos-de-final:Total já assegurado: