Liga Portugal tentou reagendar Sp. Braga-Benfica após saber da São Silvestre de Braga

A Liga Portugal tentou reagendar o Sp. Braga-Benfica, indo ao encontro da vontade da Câmara Municipal de Braga de não sobrepôr o jogo à Corrida de São Silvestre, que vai também decorrer em Braga no dia 30.sabe que o organismo não estava a par da existência deste evento antes de proceder à marcação das jornadas que se avizinham e que só tomou conhecimento depois, procurando de imediato resolver a situação.No entanto, mudar o dia do encontro revelou-se impossível. Por conseguinte, a Liga Portugal tentou alterar a hora da partida, mas, segundo apurou o nosso jornal, foi desaconselhada pelas autoridades policiais. No final de contas, o jogo manteve-se marcado para dia 30, às 21h15.De recordar que a Câmara Municipal de Braga emitiu um comunicado, esta terça-feira, a lamentar o facto de não ter sido possível alterar a data do encontro.