Livro 'Pelo foot-ball braguês - A História Escondida do SC Braga' já está à venda

Já está à venda o livro "Pelo foot-ball braguês - A História Escondida do SC Braga", da autoria de João Lopes. Trata-se de uma edição limitada de autor, com prefácio de Miguel Melo Bandeira, conhecido intelectual bracarense, que exerceu o cargo de Vereador do Urbanismo no Município de Braga, entre 2013 e 2021.





Esta obra percorre as origens longínquas, paixão e loucura pela bola em Braga, passando pela introdução do futebol e o surgimento do emblema futebolístico de maior notoriedade da Cidade: o SC Braga. Sobressaem informações relevantes e desconhecidas que questionam a narrativa de décadas da História do SC Braga, desde logo, a sua data de fundação.

A obra encontra-se à venda no estabelecimento comercial "Casa das Louceiras", sito na rua Alferes Alfredo Ferreira (junto ao Campo da Vinha), em Braga.