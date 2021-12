Lucas Mineiro após empate com o Estrela Vermelha: «Os números falam por si só»

Lucas Mineiro assume a desilusão após o Sp. Braga não ter conseguido fechar a fase de grupos da Liga Europa na liderança do Grupo F, posição que daria acesso direto aos oitavos de final da prova, ao empatar esta quinta-feira () diante do Estrela Vermelha.Ainda assim, o médio mostrou-se satisfeito pelo desempenho de toda a equipa, apontando os caminhos já ao duelo do playoff."A malta fez um excelente trabalho, procuramos a vitória o tempo todo. Estamos felizes pela qualificação e agora é trabalhar forte para enfrentar o playoff. Queríamos obviamente passar em primeiro lugar, mas não conseguimos. Lutámos e tentámos o jogo todo, os números falam por si só. Agora é levantar a cabeça e dar sequência ao bom trabalho", atirou, em declarações aos microfones da Sport TV."Não temos de pedir nenhuma equipa. A competição é de alto nível e qualquer equipa será forte. Temos de nos concentrar no nosso trabalho seja qual for o adversário", acrescentou.