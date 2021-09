Lucas Mineiro: «Fizemos um grande jogo a nível coletivo»

O Sp. Braga venceu o Villarreal esta sexta-feira num jogo particular, aspeto que, de forma natural, deixou Lucas Mineiro satisfeito.





"Trabalhamos dia a dia para estarmos no nosso melhor e evoluir cada vez mais. Sabíamos que ia ser um grande confronto, contra uma equipa qualificada, mas tivemos um bom comportamento e fizemos um grande jogo a nível coletivo. É isso que temos de levar para a época inteira de forma a que sejamos felizes em todas as competições", começou por referir o médio aos meios oficiais do Sp. Braga.Reforço dos minhotos para esta época, o ex-Gil Vicente deu ainda ênfase à forma como foi recebido no clube: "Estou feliz, vestir esta camisola é uma grande oportunidade. Com a ajuda de todos estou a evoluir e a crescer e quero ajudar da melhor maneira para que os objetivos da equipa sejam atingidos".