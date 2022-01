Lucas Mineiro infetado com Covid-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucas Mineiro ficou de fora das opções de Carlos Carvalhal para a partida deste sábado, com o Sporting, que os arsenalistas venceram por 2-1. Segundo informou o clube minhoto após o encontro, o brasileiro, de 25 anos, acusou positivo à Covid-19 nos testes feitos ao plantel sexta-feira. De notar que o jogador tem enfretado alguns problemas físicos e uma intervenção cirúrgica ao menisco chegou a ser equacionada.O médio tem sido apenas uma opção alternativa para o técnico do Sp. Braga, contando apenas oito jogos a titular não obstante as 25 utilizações. Reforço para esta temporada, tem contrato válido até 2026.