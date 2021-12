André Horta não teme o Barcelona: «Venha quem vier, vamos encarar o jogo da mesma forma»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

André Horta lamentou o facto do Sp. Braga não ter conseguido derrotar o Estrela Vermelha ( empate a um ) para garantir o acesso direto aos 'oitavos' da Liga Europa, mas enalteceu que, mesmo assim, os minhotos avançam na prova. Quanto ao jogo, o médio brasileiro fala num "jogo nem sempre bem jogado", que a ter um vencedor teria de ser o Sp. Braga."Frustrante, não. Estamos mais uma vez qualificados neste caso para o playoff. Nos últimos anos temo-nos qualificado sempre, temos andado sempre em todas as competições. Queríamos o primeiro lugar, toda a gente viu que lutámos para isso, não conseguimos mas domingo já temos um jogo de grau de dificuldade grande e estamos focados nisso", começou por dizer, à SportTV."Foi um jogo nem sempre bem jogado. Muito físico como são estas equipas sérvias. Sabia que ia ser duro, íamos tentar jogar, mas sabíamos que não ia ser fácil e tudo se decidiu em dois penáltis. Mas a haver um vencedor, tínhamos de ser nós. Estivemos sempre por cima, eles tentaram perder tempo. Não conseguimos ganhar, mas estamos qualificados na mesma".Quanto ao que aí vem, o médio não mostra receio pela possibilidade de defrontar o Barcelona. "Venha quem vier, vamos encarar o jogo da mesma forma. Vamos tentar ganhar. Hoje em dia o futebol é volátil em termos de resultados. Aliás, o Barcelona está na Liga Europa. Há grandes equipas, mas podemos derrotar qualquer uma".Por fim, um olhar ao jogo no Dragão, de domingo, para o campeonato. "Agora é recuperar, tentar chegar nas melhores condições. Perdeu, sabemos que reagem sempre bem, à derrota, têm mentalidade forte nesse sentido. Estamos contentes e motivados, estamos num bom momento e vamos ver como corre o jogo."