Lucas Mineiro vai ser operado e pára até dois meses

Mineiro já tinha falhado o jogo com o Sporting, em Alvalade, por ter testado positivo à Covid-19 e acabou falhando também o jogo com o Moreirense. Trata-se de uma baixa relevante no plantel de Carlos Carvalhal, que está a duas semanas de regressar à ação na Liga Europa para defrontar o Sheriff, da Moldávia, no playoff de acesso aos oitavos-de-final da competição.

Lucas Mineiro contraiu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e terá de ser em breve submetido a uma intervenção cirúrgica. O Sp. Braga prevê que o médio estará parado entre seis e oito semanas, ou seja, entre mês e meio e dois meses.