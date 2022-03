Lucas Piazón estará a caminho do Botafogo

Lucas Piazón vai ser reforço do Botafogo, segundo avança o jornalista brasileiro Venê Casagrande, da estação SBT. O médio do Sp. Braga terá sido um pedido do futuro técnico do Fogão, Luís Castro, sendo assim transferido para o clube canarinho num empréstimo válido até junho de 2023. A opção de compra será de 1,8 milhões de euros.Piazón, de 28 anos, deixou de contar para o técnico Carlos Carvalhal e não joga qualquer minuto oficial desde o fim de dezembro.O jogador brasileiro chegou a Braga em 2020, após duas temporadas no Rio Ave, por empréstimo do Chelsea.