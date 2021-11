Lucas Piazon recupera e é convocado para o jogo com o Ludogorets

Lucas Piazon é a principal novidade nos eleitos para o jogo desta noite com o Ludogorets. O médio recuperou de uma entorse na tibiotársica do pé direito, contraída no jogo realizado na Bulgária, e entra agora nas opções do treinador, embora tudo indique que vai começar no banco de suplentes.

Para o embate desta noite, Diogo Leite e Al Musrati deverão ter especial atenção nas questões disciplinares, uma vez que estão em risco de exclusão e ficarão fora do jogo com o Midtjylland se forem sancionados com o cartão amarelo.

Desvio do 1.º de Maio

Carlos Carvalhal foi confrontado com o desejo do clube voltar ao Estádio 1º de Maio mas foi parco em palavras. "Enquanto treinador do clube não vou emitir opinião. Como simpatizante e pessoa de Braga, tenho a minha opinião, mas não me cabe a mim falar disso", respondeu.