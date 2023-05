Lukas Hornicek renova com o Sp. Braga até 2028

O Sp. Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação do contrato de Lukas Hornicek, guarda-redes checo, de 20 anos, que ia entrar no último ano de contrato com os guerreiros. O novo vínculo passa a ser válido até junho de 2028 esabe que cláusula de rescisão do Hornicek é agora de 30 milhões.Hornicek, que está a terminar a quarta época ao serviço dos arsenalistas, já realizou três jogos ao serviço da equipa principal, um deles esta temporada, contra o P. Ferreira, na Allianz Cup. O guardião tem sido aposta sobretudo na equipa B, mas trabalhando diariamente com a equipa principal, onde é o 3.º na hierarquia dos guarda-redes, atrás de Matheus e Tiago Sá. Bernardo Fontes completa o lote.