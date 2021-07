Luther Singh, Kodisang e Thabo Cele estrearam-se nos Jogos Olímpicos

A seleção da África do Sul estreou-se esta quinta-feira nos Jogos Olímpicos de Tóquio e houve três caras conhecidas que somaram minutos na derrota diante do Japão: Luther Singh e Kodisang, jogadores do Sp. Braga, e Thabo Cele, médio ex-Cova da Piedade.





Singh e Cele foram mesmo titulares, ao passo que Kodisang entrou no decorrer da partida. O encontro terminou com a vitória da formação da casa, por 1-0.