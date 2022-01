Mais três jovens promovidos ao plantel principal do Sp. Braga

Guilherme Soares, defesa-central de 20 anos, Rodrigo Gomes (18 anos) e Miguel Falé (17 anos), ambos extremos, são as mais recentes promoções ao plantel principal do Sp. Braga.A decisão foi tomada no início desta semana, na sequência de uma reformulação do plantel a cargo de Carlos Carvalhal e tem sentido prático imediato e até ao final da temporada, confirmando ao mesmo tempo uma declarada aposta nos produtos da formação bracarense, algo já visível em vários jogos esta época e em particular no último, na goleada em Arouca, onde marcaram presença 11 elementos com ligação às camadas jovens dos arsenalistas.A promoção deste trio, de resto, engrossa o número de jovens que estão neste momento junto do grupo principal, sendo que isso já acontece deste o início da temporada nos casos de Bruno Rodrigues, Buta, Gorby, Roger e Vitinha.Dinis Pinto (21 anos) e Eduardo Schürrle (20 anos) estão também a trabalhar com o plantel principal, mas numa ótica de crescimento sustentado e vão continuar a descer ao grupo da equipa B que compete na Liga 3. Os dois, aliás, fizeram a sua estreia como seniores na goleada em Arouca, tal como sucedeu com Miguel Falé, este último como titular e agora promovido em definitivo à equipa principal.