Málaga insiste no dossiê Ricardo Horta: «Vamos contra o Sp. Braga sem nenhuma dúvida»

José María Muñoz, administrador judicial do Málaga, voltou à carga relativamente ao dossiê Ricardo Horta. Numa conferência onde abordou diversos temas ligados ao clube andaluz, acabou por ser confrontado novamente com a novela do verão, em que Ricardo Horta foi ligado a uma possível transferência para o Benfica que não se concretizou, o que permitiria um significativo encaixe financeiro ao Málaga."Estamos a preparar algo. Não é um procedimento usual. Temos de ir com todas as provas e há que fazer bem as coisas dentro dos prazos. Vamos contra o Braga sem nenhuma dúvida. E sem nos precipitarmos", referiu José María Muñoz, citado por diversos órgãos de comunicação espanhóis.Esta não é a primeira vez que o responsável do Málaga aborda o tema depois do fecho do mercado, tendo em setembro lembrado que o clube da Andaluzia tem "uma série de direitos"