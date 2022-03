Málaga suspira por uma transferência de Ricardo Horta no próximo verão

O tema não é propriamente novo, mas voltou a ser recordado pela imprensa espanhola, concretamente da Andaluzia. O diário 'Estadio Deportivo' noticia esta segunda-feira que o Málaga "reza" para que Ricardo Horta seja transferido do Sp. Braga para outro clube no próximo defeso.Isto porque o emblema do país vizinho encontra-se numa fase de dificuldades financeiras, mas conserva 15% dos direitos económicos do avançado arsenalista, pelo que uma transferência renderia uma relevante verba financeira para os cofres andaluzes.O referido jornal recorda o negócio que levou Ricardo Horta de Málaga para Braga, em que co conjunto andaluz omeçou por salvaguardar 25% dos direitos económicos, mas entretanto trocou 10% com os guerreiros, pela mesma percentagem de Juan Carlos, conhecido por Juankar que esteve vinculado aos minhotos mas sem nunca ter integrado o plantel. Ou seja, o Málaga passava a ficar com 15% e o Sp. Braga com 10%.Na altura, escreve ainda o 'Estadio Deportivo', a Gestifute de Jorge Mendes segurava 45% dos direitos económicos, o fundo Baystate 25% e a empresa 'JM 10 Sport' 5%, acrescentando que o Sp. Braga tentou resgatar mais alguma percentagem do passe de Ricardo Horta desde então.Refira-se que o Sp. Braga não tem prestado informação sobre a percentagem que detém de Ricardo Horta nos Relatórios e Contas da SAD.O avançado tem contrato com os guerreiros até 2026 (cláusula de rescisão é de 30 milhões de euros), num vínculo prolongado em outubro passado, depois de ter sido recusada uma proposta dos Atlanta United da MLS.Em entrevista a Record em setembro passado , António Salvador, presidente do Sp. Braga, deixou uma garantia sobre quanto encaixaria a SAD se tivesse sido aceite a proposta de 15 M€ dos norte-americanos: "Há uma parte que é do Málaga, ele veio para cá e não pagámos um euro por ele. O Sp. Braga encaixaria mais de 10 milhões."