Málaga vai agir judicialmente no caso Ricardo Horta: «Temos uma série de direitos»

O mercado de transferências fechou, Ricardo Horta ficou no Sp. Braga, mas a novela continua. A polémica em torno das propostas do Benfica não se esgota, sobretudo porque o Málaga não pretende deixar cair o assunto. Ora, esta segunda-feira, responsáveis do emblema andaluz deram conta disso mesmo, através de uma conferência de imprensa na qual marcou presença José María Muñoz, administrador judicial dos espanhóis."A questão é muito simples. O Málaga tem um contrato com o Sp. Braga de quando o jogador foi transferido e isso tem de ser cumprido. O Málaga não impediu nenhuma operação. É tão simples quanto se o Braga quisesse vendê-lo ao Benfica, eles poderiam tê-lo feito. Recebemos a visita dos representantes do jogador. Estamos a recolher informações, e a partir daí vamos agir. O contrato diz muito claramente que se chegar uma oferta e não for aceite, temos uma série de direitos", apontou o dirigente do Málaga, revelando que houve duas propostas do Benfica que foram rejeitadas e que o Sp. Braga nunca fez uma oferta escrita pela percentagem que está na posse dos andaluzes."Só tivemos a visita de um advogado de Braga e depois dos representantes do Ricardo Horta. Nunca tivemos uma oferta escrita, tudo foi de boca em boca, por telefonemas, talvez demasiados", referiu, revelando também que o valor proposta ao Málaga neste dossiê do Benfica foi de três milhões de euros.Ainda sem poder detalhar ao certo qual será o passo seguinte, até porque ainda está em fase de colher informações, José María Muñoz adiantou que, à partida, será feita uma reclamação para as instâncias competentes. "Até receber a oferta final , não sei quanto podemos reclamar . É minha obrigação como administrador judicial fazer essa reclamação para o bem do clube", frisou.