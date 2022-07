Manuel Cajuda aponta à luta pelo pódio: «O 4.º lugar já é pouco para o Sp. Braga»

Manuel Cajuda foi um dos convidados para o jogo das lendas, no Braga Day que se realiza este sábado no centro de Braga. Um homem com um passado relevante ao serviço do clube arsenalista, tendo inclusive treinado o atual técnico da equipa principal, Artur Jorge."Gostava que corresse muito bem a época ao Sp. Braga. Isto não tem nada a ver com o Artur Jorge, que foi meu jogador e capitão, de quem sou amigo e a quem desejo tudo de bom, mas se eu fosse treinador do Sp. Braga eu assumiria claramente a luta pelos três primeiros lugares", começou por dizer."Não estou a dizer que ia ser campeão, mas tinha a obrigação, com estas condições, de lutar pelos três primeiros lugares. Preferia que no final do ano dissessem ‘tu falhaste’ do que dar hipóteses às pessoas de me chamarem cobarde. Os 4.ºs lugares do Sp. Braga não me dizem nada, apesar de serem classificações de honra. Eu fiz dois com a lojinha dos 300, e queria ver mesmo o Sp. Braga a lutar pelos três primeiros lugares. Acho que o 4.º lugar já é pouco para o Sp. Braga", assinalou Manuel Cajuda, de 71 anos, tendo comentado a subida de Artur Jorge à equipa principal."A escolha, não pelo valor do Artur Jorge, surpreendeu-me porque foi uma coisa muito rápida. Mas, não importa ter muitos conhecimentos, importa ter conhecimentos e, acima de tudo, pô-los em prática. Depois, depende de muitas condicionantes nas áreas da metodologia de treino. Condições e jogadores o Artur tem, ficaria muito triste se ele não conseguir porque sou muito amigo dele", referiu Cajuda.Por fim, e porque tanto se fala de Ricardo Horta, o treinador deu a sua opinião sobre o impacto que poderá ter a eventual saída do capitão dos minhotos: "Ninguém sabe, isto é um desporto coletivo, um jogador sozinho não influencia os outros. Se o Sp. Braga perder o Ricardo Horta, perde um grande jogador, a questão será reestruturar toda a organização em função de novos jogadores porque importa é o coletivo."