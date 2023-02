Manuel Cajuda recorda passagem pelo Sp. Braga: da ‘lojinha dos 300’ ao jogo que valeu o regresso do clube à Europa

Figura de relevo da história do Sp. Braga, Manuel Cajuda foi um dos convidados do primeiro painel do segundo dia do ‘Braga Sports Summit’. Na sua intervenção, o treinador, de 71 anos, recordou um episódio que viveu na reta final da temporada 1996/97."Faltavam duas ou três jornadas para acabar o campeonato e estávamos a lutar pelo regresso à Europa, onde não íamos há 17 anos. Nessa jornada o V. Guimarães ganhou ao Benfica e nós tínhamos de ganhar ao FC Porto para não perdermos a qualificação [direta] para o V. Guimarães. Vimos isso no dia antes do jogo e fomos dormir um bocado frustrados a achar que não íamos conseguir.Quando acordei tinha um espelho à porta do meu quarto, olhei para mim e disse "Oh meu filho da pu**, com essa cara não vais a lado nenhum!". Dei duas chapadas na cara, vim para baixo a cantar, a rir e a dizer que íamos ganhar. Acho que os jogadores pensaram que eu me tinha 'passado dos carretos'. Mudei a palestra, mandei fazer uns vídeos e mal falei de futebol. Chegámos ao jogo convictos que íamos ganhar, mas sofremos logo aos 4 minutos. Recordo-me de olhar para o banco e disse "Ainda bem, é assim que eu gosto", mas estive 44 minutos sem perceber o jogo, só pensava o que lhes ia dizer ao intervalo.À entrada para os balneários estava uma mesa com uma toalha branca; peguei nela, atirei-a ao chão e disse que desistia, que não íamos conseguir. O Artur Jorge, o nosso capitão, foi o primeiro a levantar-se e disse "Míster, não diga isso, não pode desistir. Vamos lá dentro e você vai à frente porque é o nosso líder". Aos 12 minutos da 2ª parte fizemos o 1-1, passado algum tempo fizemos o 2-1. Aí levantei-me a pedir calma, mas o Artur Jorge virou-se para mim e disse-me "Oh míster, agora cale-se que nunca mais perdemos este jogo [risos]. Isto serve também para mostrar a liderança que o Artur Jorge sempre teve. Está a ser a época mais bonita do Sp. Braga, para além de ganharmos jogamos bem. Dá-me gosto ver a equipa e isso tem muito a ver com o treinador", referiu o técnico, com muitos sorrisos pelo meio.Manuel Cajuda aproveitou ainda a ocasião para destacar a evolução que o Sp. Braga tem tido nos últimos anos: "Sei que provavelmente não gostam da história da 'lojinha dos 300', mas foi, provavelmente, a melhor coisa que me aconteceu na vida. Tínhamos jogadores que custavam 1000 contos no banco e eu, juntamente com o presidente João Gomes Oliveira, decidi que o ordenado máximo seriam 300 contos por mês. Houve um ano em que tivemos a necessidade de levar a roupa para casa para lavar, o Sp. Braga não tinha lavandaria. Quando vim para Braga o clube estava no 15º lugar, saí com o clube no 4º lugar. Chegámos a ter 14 jogadores da formação no plantel principal, havia necessidade disso".