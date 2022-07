Marcelo Goiano: «Se Ricardo Horta sair, será uma perda muito grande para o Sp. Braga»

Marcelo Goiano, antigo lateral-direito que foi capitão do Sp. Braga, foi um dos convidados a participar no jogo das lendas, na tarde deste sábado, numa das muitas iniciativas do 'Braga Day'. Utilizando o terceiro equipamento do Sp. Braga, hoje divulgado, mas mantendo o 87 nas costas, como fez na passagem pelos arsenalistas, Goiano falou sobre a atualidade, não fugindo ao assunto Ricardo Horta."Hoje mesmo falei com o Alan sobre isso. Todos sabemos da qualidade dele, que pode decidir um jogo a qualquer momento e, se ele sair, vai ser uma perda muito grande para o Sp. Braga", apontou, tendo ainda frisado a alegria de rever caras conhecidas."Foi bom reviver amigos, colegas, vestir novamente a camisola do Sp. Braga e sentir o carinhos dos adeptos. O título? Falar disso é complicado… Há três equipas com muito grandeza no futebol português e não é fácil bater de frente com eles, mas o Sp. Braga está no caminho certo e logo, logo vai conseguir esse título que tanto almeja", apontou Marcelo Goiano, tendo ainda deixado um olhar sobre o que será a nova época dos arsenalistas."A expetativa para a nova temporada é boa. O Sp. Braga manteve uma boa base da época passada, o Artur Jorge está a fazer um bom trabalho e ontem viu-se que já tem um modelo de jogo. Acredito que vai ser uma época bem conseguida", apontou.No jogo das lendas, que terminou com 14-12 favorável à equipa que vestiu com o traje principal do Sp. Braga, alinharam Artur Correia, Hugo, João Cardoso, João Tomás, Edinho, Paulo Jorge, Alan, Marcelo Goiano, Andrés Madrid, Fernando Pires, Zé Roberto, Barroso, Evaldo, Jaime Júnior, Quim e Eduardo. António Caldas e Manuel Cajuda foram os treinadores de serviço.