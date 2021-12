Marcos Braz confirma contactos com Carvalhal "há quase um ano, não agora"

Carlos Carvalhal tem sido apontado ao Flamengo, com o treinador a reconhecer que é uma honra ver o seu nome associado a um clube de tamanha dimensão. Na última madrugada, após a reeeleição de Rodolfo Landim como presidente, Marcos Braz não fugiu a uma pergunta sobre o técnico do Sp. Braga."Fiz um contacto com o Carvalhal há quase um ano, não agora. Assim como outros técnicos, mas estou a responder que já tive de facto um contacto com ele. Mas Carvalhal tem contrato. Esta janela de transferências é um pouco diferente, toda a gente tem contrato, não é final de temporada", disse o 'vice' do Flamengo citado pelo 'Globoesporte'.Na mesma conversa com os jornalistas, Marcos Braz reconheceu que Jorge Jesus é "opção" para o Flamengo e lembrou que existe uma grande empatia entre JJ e os adeptos do Flamengo.