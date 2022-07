Marie-Aurelle Awona reforça equipa feminina do Sp. Braga

A futebolista camaronesa Marie-Aurelle Awona vai representar a equipa feminina do Sporting de Braga na temporada 2022/23, após um ano nos italianos do Nápoles, anunciou esta quinta-feira o clube minhoto.

"A defesa é uma das figuras do atual elenco da seleção dos Camarões e marcou presença recentemente presença no CAN Feminina 2022. Marie-Aurelle Awona chega proveniente do SSC Nápoles (Itália), 10º classificado na última edição da 1ª Divisão Italiana", assinalaram os bracarenses, em comunicado.

Além do Nápoles, Awona, de 29 anos, vestiu ainda as cores do Stade de Reims, Dijon, ASJ Soyaux (França) e Madrid CFF (Espanha).

Pela seleção camaronesa soma um total de 22 encontros oficiais.