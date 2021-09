Mario González: «Reagimos muito bem e depois veio aquele penálti»

Mario González foi lançado por Carlos Carvalhal aos 70 minutos do encontro com o Estrela Vermelha e considerou que o Sp. Braga merecia sair de Belgrado com pontos.





"Este resultado não diz o que aconteceu no jogo. Fomos superiores na primeira e na segunda parte, mas numa bola parada sofremos o primeiro golo. Reagimos muito bem e depois veio aquele penálti, mas o mais justo teria sido o empate, ou até a nossa vitória", afirmou o avançado, no final da partida, em declarações à Sport TV."É certo que nos últimos jogos não conseguimos ganhar, mas os jogos foram bons da nossa parte, não acho que tenha de ser um facto para perder a confiança. Está a faltar a finalização, mas isso vai chegar com trabalho. Os golos custam mas vão chegar", acrescentou o espanhol.